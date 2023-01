Un giorno da Toro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) 1919: A Cassano d’Adda nasce Valentino Mazzola, il capitano del Grande Torino. In granata vince cinque scudetti di fila e una Coppa Italia; nella stagione 1947-’48 su 38 gare segna la bellezza di 29 reti, laureandosi miglior goleador della serie A. E’ stato uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

