Ultime Notizie – Ucraina | azienda italiana pronta a salvare gratis patrimonio archivi di Kiev

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un’gratuitamente l’ingentestico dell’. In una lettera all’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melink, il presidente della Csa Documents ha sottolineato “lo straordinario sforzo del direttore generale deglidi Stato ucraini Anatolii Khromov” e ha messo a disposizione dell’la capacità di digitalizzare gratuitamente manoscritti, documenti storici e atti del governo diche rischiano di andare per sempre distrutti dalla guerra. Nella lettera indirizzata a S. E. Yaroslav Melink, il presidente di Csa, Gian Marco Di Domenico, scrive che l’sarebbe onorata “di offrire gratuitamente le competenze” di Csa sottolineando ...

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Sampdoria - Cuisance - I blucerchiati stanno per chiudere per il ...... ecco tutte le principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev: 30 missili lanciati da Russia, 11 morti. LIVE Sky Tg24

Ucraina, decine di attacchi sul Paese. E ora Zelensky chiede i caccia F16 Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Fmi valuta pacchetto di aiuti fino a 16 miliardi. Kiev: oltre 10 morti in ... Il Sole 24 ORE

Libero e Virgilio oggi, la mail non funziona da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti Corriere della Sera

Scoperta la mummia più vecchia, risale a 4.300 anni fa Corriere della Sera

PADOVA - In dieci anni il numero dei divorzi è aumentato del 65 per cento. Siamo passati da 18.380 separazioni a 30.436. In città la percentuale è salita del 47 per cento.Le notizie sulla guerra di venerdì 27 gennaio, in diretta. «Neutralizzati 47 missili su 55. Oltre venti erano diretti contro la capitale» ...