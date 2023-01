Ultime Notizie – Tre milioni di attacchi al giorno | la sfida della cybersecurity – Ascolta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ogni, tredi. In Italia. Laè diventata una priorità assoluta. Anche perché passa per il digitale, ormai, buona parte delle nostre attività quotidiane. Pericoli in aumento che riguardano la protezione dei dati a tutti i livelli. In gioco c’è il funzionamento delle Istituzioni, delle macchine statali, delle aziende, la sicurezza pubblica e quella privata. Intervista al Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Baldoni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione