Ultime Notizie – Scozia | stupratore di due donne si dichiara trans | non andrà in carcere femminile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Unacondannata inper due stupri di, avvenuti prima di iniziare il cambiamento di sesso, non sconterà la condanna in un. Lo ha assicurato la first minister scozzese, Nicola Sturgeon, dopo che il caso aveva suscitato polemiche anche nel quadro della controversa legge sul cambiamento di sesso. “Non è per me appropriato, nel rispetto di ogni detenuto, divulgare dettagli su dove sono carcerati. Ma dato la comprensibile preoccupazione del pubblico e il parlamento, posso confermare che in questo caso non vi sarà detenzione a Cornton Vale”, ha detto Sturgeon, riferendosi all’unicodella. Al centro della vicenda c’è Isla Bryson, 31 anni, che ha avviato laizione di genere ...