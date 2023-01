Ultime Notizie – Roma | trovato morto figlio ex Banda Magliana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La Procura diha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Stefano Sparti, il 53enneieri nel cortile di casa a Tor Bella Monaca. L’uomo è ildi Massimo, ex delladellache aveva accusato Giusva Fioravanti e Francesca Mambro per la strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980. Il pm diFrancesco Cascini ha disposto l’autopsia. Al momento si propende per il suicidio: il 53enne si sarebbe lanciato dall’edificio di 14 piani. Nella tasca dei pantaloni sono state trovate le chiavi di casa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione