Ultime Notizie Roma del 27-01-2023 ore 08 | 10

(Di venerdì 27 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il premier Giorgia Meloni non incontro a Palazzo Chigi con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha discusso di prossimi provvedimenti in tema di giustizia dare ai cittadini una giustizia giusta è veloce una priorità assoluta di questo governo non abbiamo preso con gli italiani siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile si curato il presidente del consiglio per Fratelli d’Italia l’incontro smentisce i gufi e tutti i retroscena di chi ci ha divisi litigiosi sul tema è intervenuto anche Silvio Berlusconi affermando che ora devono seguire i fatti la guerra in Ucraina Aggiungi al 338 esimo giorno solo le armi utilizzano i terroristi si afferma il presidente Vladimir zelenski chiedendo gli alleati occidentali i missili a lungo raggio aerei da combattimento ...