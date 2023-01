Ultime Notizie – Migranti | von der Leyen scrive a leader Ue | “Serve risposta europea”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le migrazioni sono “una sfida, alla quale dobbiamo dare una”. Lo sottolinea la presidente della CommissioneUrsula von der, in una lettera ai capi di Stato e di governo dell’Ue in materia di migrazioni, in vista del Consiglio Europeo straordinario del 9 e 10 febbraio, che avrà all’ordine del giorno, oltre alla gestione dei fenomeni migratori, temi economici, a partire dallaall’Inflation Reduction Act con cui gli Usa proteggono e sostengono la loro industria ‘green’. In un allegato alla lettera, von derindica “quattro aree in cui possiamo fare davvero la differenza nell’immediato. Queste misure operative ci consentirebbero di affrontare le recenti pressioni, ci aiuterebbero a essere meglio preparati agli sviluppi ...