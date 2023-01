Ultime Notizie – Meloni nomina Pecoraro coordinatore per lotta contro antisemitismo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia, hato il prefetto Giuseppenazionale per lal’. Il presidenteringrazia la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio ed esprime i migliori auguri al prefettoper il nuovo incarico. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgiaper la fiducia – dice il prefettoall’Adnkronos – Sono contento di questache mi dà la possibilità di dare una mano al governo e contribuire alla...

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Sampdoria - Cuisance - I blucerchiati stanno per chiudere per il ...... ecco tutte le principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev: 30 missili lanciati da Russia, 11 morti. LIVE Sky Tg24

Ucraina, decine di attacchi sul Paese. E ora Zelensky chiede i caccia F16 Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Fmi valuta pacchetto di aiuti fino a 16 miliardi. Kiev: oltre 10 morti in ... Il Sole 24 ORE

Libero e Virgilio oggi, la mail non funziona da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti Corriere della Sera

Serata pazzesca per Ademola Lookman allo Stadium e l'Atalanta ribalta nuovamente l'incontro in casa della Juventus. Bella azione della Dea, che in 7 minuti di ripresa trova la rimonta… Leggi ...E poi: governo che arriva maturità che cambia, con un contrordine che ristabilisce il doppio scritto; la giustizia, uno dei temi più noiosi che tocchi affrontare, eppure ineludibile: le ultime sul ...