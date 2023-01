Ultime Notizie – Intercettazioni indirette | proposta di Fi | “No ad arresto senza riscontro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il tema dellecontinua a essere centrale nella maggioranza di governo, dopo il dibattito scaturito dalle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Alla Camera approda una nuovadi legge, targata Forza Italia, che punta a introdurre una stretta per le cosiddette’. “Se due persone al telefono parlano di una terza persona, accusandola di un reato, questa non può finire in carcere”, spiega all’Adnkronos il deputato forzista Tommaso Calderone, illustrando i contenuti della sua. “Con questa pdl la conversazione ‘indiretta’ ha un valore probatorio affievolito. Ovvero, non è più sufficiente, come elemento probatorio, per arrestare una persona. Sono necessari i riscontri. Se Tizio e Caio, intercettati, dicono che Sempronio prende una ...