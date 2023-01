Ultime Notizie – Firenze | abusa per anni della figlia | arrestato 50enne

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino indiano,, da circa 27in Italia, accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne commessi in danno, oggi una ragazza 19enne. Prendendo le mosse dai fatti riferiti nella denunciagiovane, i carabinieri, diretti dai magistrati del pool specializzato nei reati contro le fasce deboli presente nella ProcuraRepubblica di, hanno raccolto numerosi elementi probatori circa le condotte d’approccio sessuale messe in atto dal genitorevittima, consumate sempre all’interno delle mura domestiche. L’attività ...

Stagione di consistenza e continuità per Geronimo Prisciantelli. L'utility back italo - argentino è sceso in campo in undici delledodici partite dopo il suo arrivo a Parma lo scorso ottobre, registrando più di 500 minuti giocati. Il 23enne, particolarmente apprezzato per i suoi inserimenti palla in mano ed il suo impatto ...Cagliari - Spal: lesulle formazioni Sarà ancora il 3 - 5 - 2 il modulo con cui Ranieri manderà in campo il suo Cagliari. In attacco Falco supporterà Lapadula , mentre Nandez ricoprirà ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Mosca risponde ai tank con una pioggia di missili ipersonici Virgilio Notizie

Guerra in Ucraina, ultime notizie di oggi. Attacco missilistico russo in corso su Kiev e Kharkiv Virgilio Notizie

Guerra Ucraina Russia, dopo svolta dei tank, Mosca usa missili ipersonici: 11 morti. LIVE Sky Tg24

Incidente a Fonte Nuova, a Roma: si ribalta una Fiat 500 nella notte, morti cinque ragazzi. Grave un 21enne Corriere Roma

Vodafone condannata a pagare 200 mila euro a un vecchio cliente: il maxi risarcimento è da record Virgilio Notizie

Allan Saint-Maximin, giocatore del Newcastle si è proposto al Milan per questa sessione di calciomercato. Le ultime news Fabio Barera Il nome di Nicolò Zaniolo non è l'unico che è stato accostato al ...Sedici, si avete capito bene, le reti segnate dalla Dea nelle ultime tre partite, di cui tre all’Allianz Stadium contro la Juventus, prima della gara la migliore difesa del campionato (poi finita al ...