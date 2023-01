Ultime Notizie – Federica Pellegrini | “Arianna Fontana non deve mollare il tricolore”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Ho letto chevorrebbe andare a gareggiare per gli Usa: l’unico consiglio che le posso dare è che farebbe un grossissimo errore. La bandiera è quella che ti senti, non è quella che ti scegli in un momento di difficoltà. E’ anche giusto che un’atleta del suo spicco abbia un aiuto ragionevole da parte della sua federazione: ma la bandiera non la”. Lo dice la campionessa del nuoto azzurroall’Adnkronos, intervenendo sullo scontro trae la Federghiaccio. “Quello che viene fuori sui giornali è solo la punta dell’iceberg, come al solito, lo dico per esperienza personale: soprattutto all’inizio della mia carriera anch’io ho avuto problemi con la mia federazione e so che è solo la punta ...