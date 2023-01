Ultime Notizie – Covid | Ricciardi | “Si va verso vaccini annuali | giusto pensare a futuro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Negli Usa l’ente regolatorio Fda prospetta undi vaccinazioniper, stile influenza, anche se gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, pur ritenendoche si pianifichi il, fanno notare che il virus è ancora instabile e non del tutto stagionale e potrebbe essere presto per sbilanciarsi. Per Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, la direzione è quella. “Le organizzazioni nazionali ragionano su dati contingenti, per cui si azzardano a fare delle riflessioni diverse rispetto all’Oms, che deve parlare per dati acquisiti, ma è chiaro che l’evoluzione saràquella direzione, cioè una vaccinazione annuale come con l’influenza”, evidenzia all’Adnkronos Salute, oggi a margine di un ...