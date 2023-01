Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 5 341 contagi e 48 morti | bollettino ultima settimana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono 5.341 ida Coronavirus nell’, dal 20 al 26 gennaio, secondo i datidell’ultimodella, in calo rispetto ai 6.099 dellaprecedente (13-19 gennaio). Negli ultimi 7 giorni ci sono stati 48nella Regione. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 45.190 decessi. Nell’monitorata i tamponi sono stati 92.655, per un tasso di positività del 5,8%, in calo rispetto al 6,2% dellaprecedente. Negli ospedali, secondo ilregionale aggiornato al 26 gennaio, ci sono 26 ricoveratiin terapia intensiva, rispetto ai 25 dellaprecedente, e ...