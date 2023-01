Ultime Notizie – Attacco a Gerusalemme | chi era l’attentatore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) E’ stato identificato con il nome di Alkam Khairi, 21 anni, l’autore dell’alla sinagoga Ateret Avraham di. Il giovane, come riferisce il Jerusalem Post, ha ucciso 7 persone prima di essere colpito a morte dalla polizia.è entrato nella sinagoga e ha aperto il fuoco. Quindi, ha inseguito le persone che cercavano di fuggire. Ha provato ad allontanarsi in auto ed è stato ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia. Le ricostruzioni al momento non chiariscono se l’intervento della polizia sia stato immediato – entro 5 minuti rispetto alla prima chiamata secondo un portavoce delle forze dell’ordine – o se sia avvenuto dopo 20 minuti. Secondo Yedioth Ahronoth, l’autore dell’azione era un palestinese residente nel campo profughi di Shuafat e apparteneva alle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa. Per il JPost, ...