UFFICIALE | RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO PER ANDREA BEGHETTO

Leggi su seriea24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Perugia, 26 gennaio 2023 – A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa Sporting Club per ladeldel calciatore. Ad(25 presenze in biancorosso) l’augurio per le migliori fortune professionali. Fonte articolo e foto: www.acperugiacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.