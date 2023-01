Ue | sfida al femminile Metsola-von der Leyen per la guida della prossima Commissione? La partita 2024 nel Ppe e la variabile Draghi

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sedici mesi. È la distanza che ci separa, giorno più giorno meno, dalle prossime elezioni europee. Gli oltre 400 milioni di cittadini aventi diritto al voto saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo – in queste settimane al centro dello scandalo Qatargate – a maggio. Una data lontana? Sì e no. Sì, per le novità imprevedibili sempre plausibili nella storia e nella politica, come ci hanno ricordato (drammaticamente) gli ultimi tre anni. Il vento politico, di qui ad allora, potrebbe cambiare insomma, anche più volte. No, però, sul piano dei preparativi organizzativi e politici di chi ha già da tempo cerchiato quella data sul calendario. In Italia, uno su tutti: Matteo Renzi. Che da qualche tempo nelle sue interviste non perde occasione di indicare quell’appuntamento elettorale come quellopossibile “svolta” (leggi: la salita in doppia ...