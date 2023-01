Ue | Conte | ' Bonelli rivendica monopolio con accuse false | fuori luogo' **

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - "Non ho capito seha più a cuore le sfide ambientali o la difesa dell'interesse di partito. Sono tantissimi anni che fa politica, il consenso che raccoglie è modesto. Lo spazio politico per la tutela dell'ambiente è immenso e pensare di poterre unmi sembra. Tutta questa agitazione conanchenon la capisco". Così il presidente del M5S Giuseppeal termine dell'incontro su riforme con il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, sull'opposizione di Europa Verde all'ingresso del M5S nel gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo.

Il M5s in questi anni, con, ha cambiato posizionamenti politici tra i più disparati, ha governato insieme alla destra estrema di Salvini, si è reso protagonista dei decreti sicurezza contro i ...Tra le ragioni per cui dire no all'ingresso del M5s, i Verdi italiani elencano i decreti sicurezza varati dal governoI; il piano clima ed energia inviato allanel gennaio del 2019, 'che non ...

Ucraina: Conte, l'Ue non si sforza per una soluzione Agenzia ANSA

Al Governo ci sono le destre. Ma per i giornaloni il nemico è sempre ... LA NOTIZIA

Effetto green su M5s. Conte tace sui carri armati perché tratta con i Verdi Ue L'HuffPost

Conte: “Mentre Ue pensa a direttiva sul reddito minimo, l’Italia cancella quello di cittadinanza Il Fatto Quotidiano

Conte e Prodi in sintonia sull'urgenza di una diversa politica sociale ... Farodiroma

Il M5s in questi anni, con Conte, ha cambiato posizionamenti politici tra i più disparati, ha governato insieme alla destra estrema di Salvini, si è reso protagonista dei decreti sicurezza contro i ...(Agenzia Vista) Roma 27 Gennaio 2023 “Oggi abbiamo presentato un dossier int cui diciamo no all’entrata del M5s nei Verdi Europei, il motivo è molto semplice, c’è un problema di affidabilità, il M5s ...