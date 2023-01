Udinese | si prova a chiudere il colpo Brekalo

Atalanta un mese senza Palomino,senza Deulofeu. Immobile migliora ea essere disponibile per Lazio - Fiorentina. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra ATALANTA ...Atalanta un mese senza Palomino,senza Deulofeu. Immobile migliora ea essere disponibile per Lazio - Fiorentina. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra ATALANTA ...

Sampdoria-Udinese 0-0: formazioni, azioni, highlights, risultati e ... Eurosport IT

Le pagelle dell'Udinese - Ehizibue guizzo decisivo, prova opaca di Beto e Success TUTTO mercato WEB

Sampdoria - Udinese 0 - 1, i blucerchiati sprecano e vengono puniti all'88' Telenord.it

Di Marzio: “Brekalo, la Fiorentina prova a respingere gli inserimenti di Napoli e Udinese” Fiorentina.it

Brekalo, la Fiorentina prova a respingere gli inserimenti di Napoli e Udinese: le ultime GianlucaDiMarzio.com

Il Napoli e l'Udinese sono sull'attaccante del Wolfsburg Josip Brekalo ma anche la Fiorentina non molla: i dettagli ...Non solo Napoli e Udinese: anche la Fiorentina insiste per Josip Brekalo. La società viola vuole mantenere il vantaggio accumulato e respingere gli inserimenti delle altre squadra. La Fiorentina ha ma ...