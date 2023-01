Udinese | Deulofeu costretto a operarsi al ginocchio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Brutte notizie per l’, che ha comunicato come Gerardsaràaldestro per un intervento di rinforzo capsulare: “Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerarddovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare aldestro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma”. Per il caso Zaniolo, l’esterno spagnolo era finito nel mirino della Roma in chiave calciomercato, ma a questo punto esce dal taccuino di Tiago Pinto. SportFace.

Niente da fare dopo la visita specialistica: grave infortunio al ginocchio, sarà costretto ad operarsi. Lungo stop e stagione già finitaNon c'è pace per Gerard. Il fantasista dell', nel mirino tra le altre anche della Roma in questa sessione invernale del mercato, sarà costretto a fermarsi per un lungo periodo a causa di un grave infortunio.

Lungo stop e stagione già finita Non c'è pace per Gerard Deulofeu. Il fantasista dell'Udinese, nel mirino tra le altre anche della Roma in questa sessione invernale del mercato, sarà costretto a