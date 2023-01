Udinese | Deulofeu ai box cambia i piani del club sul mercato

I viola hanno battuto la concorrenza di Monza, Dinamo Zagabria e, che (visto l'infortunio di) ha provato invano a convincerlo fino all'ultimo pure nella mattinata di oggi. Per il ...FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie Asi opera al ginocchio destro L'perde: dopo il consulto specialistico effettuato, lo spagnolo dovrà sottoporsi ad un ...

La sentenza è terribile: operazione al ginocchio, stagione già finita CalcioMercato.it

UFFICIALE - Udinese, tegola Deulofeu: lo spagnolo è costretto a operarsi, i dettagli Tutto Napoli

Udinese, comunicato su Deulofeu: necessario intervento di rinforzo capsulare al ginocchio TUTTO mercato WEB

Udinese, col ko di Deulofeu serve un rinforzo: dopo Brekalo c'è l'idea Maxim del Gaziantep FK TUTTO mercato WEB

Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per tutti i tifosi della squadra friulana. Adesso bisogna cercare un sostituto sul mercato ...Effettuato il consulto specialistico, resosi necessario per i problemi al ginocchio destro, per Gerard Deulofeu. L'Udinese dirama un comunicato ufficiale.