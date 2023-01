Udinese | comunicato sulle condizioni di Deulofeu | «Dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro»

Brutte notizie per l', che hacome Gerard Deulofeu sarà costretto a operarsi al ginocchio destro per un intervento di rinforzo capsulare: 'Calcio comunica che, all'esito del consulto ...Il club viola, da tempo sulle sue tracce, ha fatto passi in avanti per l'esterno del Wolfsburg, seguito anche dae Napoli.16.50 - UFFICIALE: il Venezia hala cessione a titolo ...

Udinese, comunicato su Deulofeu: necessario intervento di rinforzo capsulare al ginocchio TUTTO mercato WEB

Udinese, Deulofeu ancora KO: il comunicato ufficiale Fantacalcio ®

Udinese, il comunicato sulle condizioni di Deulofeu Sportitalia

Udinese, comunicato sulle condizioni di Deulofeu: si ricorrerà ad una consulenza specialistica TUTTO mercato WEB

Sassuolo, Sampdoria, Udinese: al via la vendita dei biglietti ... Siamo la Roma

Gerard Deulofeu si ferma ancora e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, come spiega l'Udinese in un comunicato.L'esterno spagnolo, infortunatosi in occasione della partita contro la Sampdoria, sarà fermo per diverso tempo: il comunicato ...