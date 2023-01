Ucraina | Zelensky | “Servono almeno 300 tank”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci300 o 500ora”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyrin una intervista a Sky News Uk. Da usare, aggiunge, “per portare avanti un’offensiva sul nostro territorio, la nostra terra.veicoli corazzati per proteggere la nostra gente”.ha ringraziato i Paesi che hanno fornito i, ma ha ricordato che qualche volta ci vogliono “mesi” per l’arrivo delle armi promesse. “Non do la colpa a nessuno, ma io mi sento sollevato solo quando le armi, dateci dagli alleati, sono effettivamente usate dal nostro esercito”, ha spiegato. RUSSIA – Per arrivare alla fine della guerra in“molto rapidamente” è sufficiente che il presidente americano Joe Biden “dia istruzioni” in tal senso a Kiev, ha affermato ...

In effetti di cosa potrà parlare il presidentese non dell'aggressione russa all'Ora, a meno chenon si presenti in video per stornellare un pot - pourri di canzoni della ...Vladimir Putin ha accusato l'di Volodymyrdi "crimini neonazisti" nel Giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto: "Trascurare la storia può portare al ripetersi di orribili tragedie", ha minacciato. Era ...

Ucraina, Zelensky accende la lampada al Memoriale dell'Olocausto - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina, Sangiuliano: "Dobbiamo ammirare Zelensky" - Italia Agenzia ANSA

Ucraina, Zelensky chiede all' Occidente caccia e missili lungo raggio - Mondo Agenzia ANSA

Corruzione in Ucraina, le epurazioni di Zelensky per placare gli alleati la Repubblica

La guerra in Ucraina giunge al 338esimo giorno. Secondo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, la Terza guerra mondiale "inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai co ...Il governo Meloni è solidamente al fianco dell’Ucraina di Volodymyr Zelensky. “La prossima settimana potrebbe nascere un nuovo decreto che autorizzi gli aiuti, anche relativi ad approvvigionamenti ...