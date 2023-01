Ucraina | Zelensky | “Servono almeno 300 tank”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci300 o 500ora”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyrin una intervista a Sky News Uk. Da usare, aggiunge, “per portare avanti un’offensiva sul nostro territorio, la nostra terra.veicoli corazzati per proteggere la nostra gente”.ha ringraziato i Paesi che hanno fornito i, ma ha ricordato che qualche volta ci vogliono “mesi” per l’arrivo delle armi promesse. “Non do la colpa a nessuno, ma io mi sento sollevato solo quando le armi, dateci dagli alleati, sono effettivamente usate dal nostro esercito”, ha spiegato. RUSSIA – Per arrivare alla fine della guerra in“molto rapidamente” è sufficiente che il presidente americano Joe Biden “dia istruzioni” in tal senso a Kiev, ha affermato il ...