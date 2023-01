Ucraina | trovo scandaloso il segreto di Stato sull’invio di armi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il ministro della Difesa Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia ed ex presidente di una delle più importanti lobby di produttori diin Europa, giorni fa ha riferito al Copasir sul sesto invio di aiuti militari italiani a Kiev, nell’ambito della strategia dell’Occidente messa in atto per contrastare Putin. Premesso che, fin dall’inizio, sononettamente contrario all’invio diall’, poiché ciò rende l’Italia un paese cobelligerante in un conflitto per procura tra Stati Uniti (Nato) e Federazione Russa – e qui lasciatemi dire che reputo invidiabile la posizione civile e intelligente dell’Austria, paese Ue nel cuore dell’Europa eppure neutrale –comunqueche sulla questione degli aiuti militari a Zelensky sia il governo Meloni che il ...