Ucraina | Russia usa missili ipersonici Zelensky | Più armi contro terroristi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) - Nuovi raid dellasull'ieri hanno provocato 11 morti. Secondo quanto ha dichiarato il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhnyi, Mosca negli attacchi ha usato i'Kinzhal'. Zaluzhnyi ha precisato che l'esercito ha distrutto 47lanciati dalla, 20 dei quali nell'area della capitale Kiev, aggiungendo che tre dei quattroaerei guidati (X-59) lanciati dai russi "non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi". "Abbiamo resistito a un altro massiccio attaccostico da parte dei" ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr. "L'attacco conferma in pieno tutto quello di cui abbiamo parlato con i nostri ...

... così come presto sarà sconfitta l'intera'. Guerra in, alle spalle l'inferno ma davanti l'inverno - guarda ALTRI 16 MILIARDI - Le esportazioni di grano sul mar Nro sono ai minimi ...Il NYT ricorda che Mitterrand e Kohl si erano scontrati sulla riunificazione della Germania, ma alla fine avevano lavorato gomito a gomito, mentre 'quando laha invaso l', Scholz era ...

Missili ipersonici su Kiev: Mosca reagisce bombardando a tappeto l’Ucraina e chiude al dialogo: "Non ci sono le condizioni in questo momento per discutere di pace" ...La giornata di oggi, 26 gennaio, per l’Ucraina si inaugura con un nuovo attacco missilistico da parte delle forze russe. Secondo quanto riportato su Telegram da Andriy Yermak, il capo dell’ufficio del ...