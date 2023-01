Ucraina | Russia usa missili ipersonici Zelensky | “Più armi contro terroristi”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nuovi raid dellasull’ieri hanno provocato 11 morti. Secondo quanto ha dichiarato il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhnyi, Mosca negli attacchi ha usato i‘Kinzhal’. Zaluzhnyi ha precisato che l’esercito ha distrutto 47lanciati dalla, 20 dei quali nell’area della capitale Kiev, aggiungendo che tre dei quattroaerei guidati (X-59) lanciati dai russi “non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi”. “Abbiamo resistito a un altro massiccio attaccostico da parte dei” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr. “L’attacco conferma in pieno tutto quello di cui abbiamo parlato con i nostri ...

Quando si abbatte un missile, non muore nessuno n inn in. Ma quando un missile cade su una città, i morti e i feriti si contano a centinaia". Quali dovrebbero essere, è stato chiesto ...Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, anticipando l'imminente intesa tra Francia e Italia sui dettagli tecnici per la fornitura del sistema di difesa aerea Samp - T all', afferma che "l'...

