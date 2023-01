Ucraina | Russia | “Per fine guerra basta che Biden dia istruzioni a Kiev”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Per arrivare alladellain“molto rapidamente” è sufficiente che il presidente americano Joe“dia” in tal senso a. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citando le parole di Donald Trump. Certo, “non è questione di un giorno, o neanche di due”, ma quello che fa il regime di“è in larga misura nelle mani di Washington”, ha affermato. Ma in questo momento è chiaro che il presidente americano “non vuole usare la sua influenza” sull’per arrivare alladel conflitto, ma al contrario “ha scelto la strada dell’invio di altre armi all’”. L'articolo proviene da Italia Sera.