(Di venerdì 27 gennaio 2023) Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite, questa mattina, in seguito al bombardamento russo della città di Chasov Yar nella regione di. Lo ha reso noto su Telegram il capo ...

hanno bombardato anche Avdeevka, Toretsk, Alexandropol e Bogoyavlenka. . 27 gennaio 2023...per la fornitura del sistema di difesa aerea Samp - T all', afferma che "l'Italia invierà armi per difendersi. Noi ci siamo resi disponibili a dare delle armi che non attaccassero ima ...

Ucraina, i russi lanciano i missili ipersonici Kinzhal - Mondo Agenzia ANSA

La Russia attacca ancora le infrastrutture energetiche, 11 morti. Berlino e Londra: tank entro marzo RaiNews

Pioggia di missili russi in Ucraina. Kiev: "Mosca usa anche quelli ipersonici" AGI - Agenzia Italia

Ucraina: russi bombardano il Donetsk, 2 morti e 5 feriti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina: russi bombardano il Donetsk, 2 morti e 5 feriti Tiscali Notizie

Ricordate il dibattito sull'invio di carri armati Leopard Beh, quello era ieri (quasi letteralmente, oltre che metaforicamente). Oggi nelle capitali occidentali si sta già considerando il passo succe ...Il Comitato Olimpico Internazionale sta cercando di "esplorare una strada" per la riammissione degli atleti russi e bielorussi con lo status di "atleta neutrale", ma gli ucraini non ci stanno e sono d ...