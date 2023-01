Ucraina | De Luca | “Armi? Ricordiamo che la Russia ha l’atomica”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Aumentano le operazioni militari ine intanto sulle spese militari i governi Ue sono autorizzati ad andare oltre il patto di stabilità. Per la sanità pubblica non è stato trovato un euro, per gli armamenti tutti sono pronti ad andare oltre la soglia del debito pubblico”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Desulla sua rubrica del venerdì su Facebook. “A me pare – ha aggiunto – una scelta doppiamente grave, perché penalizza la sanità pubblica e intanto insi continua ad andare avanti in maniera assolutamente irresponsabile, senza l’ombra di una iniziativa di pace. Viviamo una mistificazione che dura da un anno, presentata come scontro tra democrazie e autocrazie, idea che è una sciocchezza. E’ una guerra promossa dallaperché nessuno in ...