Ucraina | Conte | “Stiamo abbracciando escalation che porta a guerra mondiale”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Qui l’unica certezza è questo oltranzismo bellicista. Assia un sempre maggiore coinvolgimento, anche dell’alleanza Nato, in questo conflitto, mentre scompaiono all’orizzonte i negoziati di pace. Lo abbiamo detto dall’inizio: l’unica prospettiva credibile è imporre una svolta diplomatica costante e faticosa. Questo non significa essere rassegnati alle condizioni che vorrebbe dettare la Russia, noi in questa vicenda non siamo neutrali, abbiamo sempre fermamente condannato l’aggressione di Putin e della Russia. Il problema è la via d’uscita. L’unica certezza in questo momento è questamilitare cheinviando arsenali sempre più sofisticati. Allora diciamolo cheuna prospettiva di...

'Per noi - aggiunge- bisognerebbe percorrere la strada del negoziato che non mi sembra affatto un obiettivo che viene costruito come la storia insegna. Come si sono risolti gli altri conflitti...

Calenda: 'Noi con Kiev ma il messaggio è un errore'. Conte: 'Non necessario'. Vespa: 'Non capisco le polemiche' (ANSA) ...(LaPresse) "Io sono stato contento quando il presidente della Camera Fico ha invitato il presidente Zelensky a confrontarsi nel Parlamento italiano ...