Ucraina | Conte M5s | ' Serve un negoziato | l' alternativa è la Guerra Mondiale'

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La posizione del M5s e di Giuseppesull'è chiara : basta con l'invio di armi. Dopo l'incontro con la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, il leader pentastellato è tornato sull'...

... scrive il fondatore dle Movimento 5 Stelle a cui segue il commento di Giuseppeche dei ... 'Un ministro della Repubblica che ironizza su Zelensky a Sanremo nelle ore in cui l'piange le ...La posizione del M5s e di Giuseppesull'è chiara : basta con l'invio di armi. Dopo l'incontro con la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, il leader pentastellato è tornato sull'argomento. 'In questo momento l'...

Ucraina, Conte: non necessario Zelensky in contesto leggero Sanremo Tiscali Notizie

Ucraina, Conte: “Non credo sia necessario avere Zelensky in un contesto come Sanremo” ilGiornale.it

Ucraina, Conte: non necessario Zelensky in contesto leggero Sanremo Agenzia askanews

"Ci stiamo ragionando...". Ecco perché ora Conte tace sui tank a Kiev ilGiornale.it

di attenzione e di solidarietà al popolo ucraino”, ha detto l’esponente del Pd a “L’Aria che tira” su La7. Piuttosto scettico Giuseppe Conte. “Sono stato molto contento quando il presidente Fico ha ...Anche il dolore fa spettacolo", scrive il fondatore dle Movimento 5 Stelle a cui segue il commento di Giuseppe Conte che dei Cinque Stelle è ... nel dire che il collegamento con il presidente ucraino ...