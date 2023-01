Ucciso a Napoli a colpi di pistola | era un elemento di spicco del clan Mazzarella

... primo ebreo in nazionale, arrestato dalla Gestapo e deportato ad Auschwitz dove venne; ... presidente della Roma; Renato Jaffe, presidente del Casale; Giorgio Ascarelli, presidente del; ...Nella serata di giovedì, un nuovo omicidio si è verificato nelle strade di. Nella zona delle cosiddette 'case nuove', in via ...

Agguato a Napoli, 33enne ucciso in strada a colpi di pistola ilmattino.it

Rocco Tomaselli ucciso a 33 anni in mezzo alla strada Today.it

Agguato a Napoli, 23enne ucciso a colpi d'arma da fuoco Agenzia ANSA

Agguato a Napoli, ucciso alle Case Nuove 23enne vicino al clan Mazzarella Fanpage.it

Agguato a Napoli, ucciso un uomo con otto colpi di pistola NapoliToday

È ritenuto un elemento di vertice del clan Mazzarella Rocco Tomaselli, il 32enne ucciso a colpi d'arma da fuoco ieri sera a Napoli. L'uomo, noto alle forze dell'ordine e ...Pubblicità Nuovo agguato a Napoli. Questa sera Rocco Tomaselli, 33 anni, è stato ucciso con 8 colpi di pistola in via Santa Maria delle Grazie a Loreto alle Case Nuove. L’agguato, probabilmente di… Le ...