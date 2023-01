TUTTOSPORT – Plusvalenze | anche il Napoli sotto la lente della Procura Federale La Juventus rischia la Serie B

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’edizione odierna di, scrive in merito al casoe alla manovra stipendi chedi portare ulteriori sanzioni e penalizzazioni alla squadra di Torino. Il giornale bianconero, però, citala SSC, infatti, evidenzia come si inizi a parlaresocietà del presidente Aurelio De Laurentiis alla. Un L'articolo

Per quanto riguarda il secondo filone sulle, nel mirino della Procura Figc sarebbero entrate Atalanta , Udinese e Sassuolo . Nelle carte dei pm torinesi è emersa ad esempio la scrittura ...O, quantomeno, su un dato specifico: la fantomatica "nota 10940" che la Procura non vuole mostrare e che secondo la difesa bianconera potrebbe invalidare il processo(con annessi 15 punti ...

Plusvalenze, Giorgetti: “Che vuol dire fittizie La norma potrebbe cambiare” Tuttosport

Plusvalenze Juventus, puniti senza una legge Tuttosport

Nuovo filone plusvalenze, rischia anche il Napoli Tuttosport

Plusvalenze, il Governo aiuti la Giustizia Sportiva: trasparenza e credibilità Tuttosport

Casini: "Plusvalenze sono un tema serio" Tuttosport

La Juventus, in questa stagione, non riesce a trovare pace: dopo aver recuperato in campionato grazie ad otto vittorie consecutive, i 15 punti di penalizzazione sono stati durissimi da digerire ed ora ...E' trascorsa ormai una settimana da quando la Corte Federale d'Appello ha pubblicato il dispositivo della sentenza sul caso delle plusvalenze fittizie e comminato ... intervistato da Tuttosport.