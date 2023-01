“Tutto dopo una notte insieme” GF Vip 7 | Daniele molla Oriana per sempre | il motivo è chiarissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Adessoè più chiaro al GF Vip 7,l’ennesima lite traDal Moro eMarzoli. Nelle scorse ore hanno avuto un battibecco dai toni abbastanza alti e sono state sganciate delle accuse abbastanza pesanti nei confronti dell’influencer. A distanza di poco tempo da quella sfuriata, lui ha deciso di rompere nuovamente il silenzio nella casa più spiata d’Italia e ha spiegato chiaramente quali siano le sue intenzioni con la ragazza e per qualenon vuole più avere rapporti. Nella giornata del 27 gennaio al GF Vip 7Dal Moro si è sfogato ancora suMarzoli e ha svelato il suo obiettivo da raggiungere. Facendo un passo indietro, l’ex Uomini e Donne aveva detto alla vippona durante la sfuriata: “Questo pensiero non me lo toglie nessuno, ...