Tutte le volte che Georgina Rodriguez ha incantanto il red carpet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023)è gioia per gli occhi su ogni redche calca. L’ha dimostrato di recente anche alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, così come sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Sanremo 2020. Quandoappare sul reddifficilmente passa inosservata. Compagna di Cristiano Ronaldo ed influencer ben affermata, negli ultimi anni ha rimarcato sempre più la presenza nel fashion system. Complici gli innumerevoli redcalcati finora, la modella spagnola ha animato spesso e volentieri la cronaca rosa grazie alla sua storia d’amore.. Crediti: Ansa – VelvetMagLeggenda narra che abbia incontrato il suo attuale compagno per caso, mentre lavorava come commessa in uno store Gucci a ...