Tutte le novità Suzuki al Motor Bike Expo di Verona

(Di venerdì 27 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) –è una delle protagoniste del, la kermesse veneta che per tradizione apre la stagione italiana delle due ruote e che rappresenta anche la principale manifestazione nazionale dedicata alle special, alle custom e ai loro accessori. L’edizione 2023 si terrà nell’usuale cornice diFiere dal 27 al 29 gennaio e vedrà la Casa di Hamamatsu presente nel padiglione 6 con uno stand ricco di tante attrattive. In mostra lee molto altro ancoraGli amanti del turismo avventuroso saranno felici di osservare da vicino la V-Strom 800DE, mentre chi cerca una street fighter tanto accessibile quanto performante avrà occhi solo per la GSX-8S. Le due moto nascono attorno alla stessa piattaforma ultra moderna. Sono spinte infatti ...

Non gli è consentito neppure di dire cose ovvie, come per esempio che il governo ascolterà "... due, di quelle che i grandi giornali appellano come "svolte", ma solo quando se ne accorgono,...... intanto, sta preparando un decreto consui contratti precari e l'alternanza scuola - lavoro ... Perle donne coinvolte, poi, la pensione viene ricalcolata con il sistema contributivo e il ...

Maturità 2023, si cambia ancora: come sarà, tutte le novità QuiFinanza

Casa Sanremo, tutte le novità della nuova edizione al Palafiori All Music Italia

Test Jerez: tutte le novità delle superbike in pista inSella

Fisco, tutte le novità in arrivo dall'Irap alla cancellazione del reato di ... Fortune Italia