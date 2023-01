Unpubblico turco e' finito dentro il lago Karakaya nella citta' orientale di Malatya dopo che l'autista ha perso il controllo del mezzo, mentre trasportava passeggeri al molo di Atabey. Quattro ...Unche trasportava sette passeggeri è precipitato nel lago della diga di Karakaya, a Malatya in, dopo che il conducente ha perso il controllo del volante. Sono spaventose le immagini ...

Turchia, autobus finisce in un lago: feriti quattro passeggeri - Mondo Agenzia ANSA

Turchia, autobus finisce in un lago: feriti quattro passeggeri - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Turchia, bus finisce nel lago: il panico dei passeggeri Corriere TV

Turchia, autobus finisce nel lago: le telecamere interne mostrano il panico dei passeggeri Repubblica TV

Turchia, bus finisce nel lago: panico tra i passeggeri. VIDEO Sky Tg24

Un autobus con a bordo 7 persone è caduto in un lago nella città di Malatya, in Turchia. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito in acqua. Nelle immagini della telecamera di si ...Un autobus con a bordo 7 persone è caduto in un lago nella città di Malatya, in Turchia. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito in ...