Trofeo Andratx – Mirador D’es Colomer 2023 | assolo vincente di Kobe Goossens | quarto Alessio Martinelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Continuano le corse sull’isola di Maiorca in questo inizio di stagione per il ciclismo su strada. In scena oggi la 14a edizione del, corsa che lo scorso anno vide vincere Alejandro Valverde sull’erta finale di Pollenca. A trionfare oggi è stato il belga, alla prima vittoria in carriera tra i professionisti. Azione di forza del 26enne della Intermarché – Circus Wanty che ha avuto il grande merito di resistere al rientro del gruppo sotto la pioggia battente ed arrivare al traguardo con un vantaggio di 38 secondi sullo spagnolo Pelayo Sanchez e 40 sul 21enne connazionale Lennard Van Eetvelt. Ad un passo dal podio l’azzurro, 21enne delle Green Project – Bardiani CSF – ...