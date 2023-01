Treno deragliato | indagati capotreno e macchinista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – La Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha iscritto nel registro degliil capoe ildel convoglio dell’Eav, la società che gestisce i trasporti per la Regione Campania, che ieri sera èmentre era nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Pozzano. Lo conferma lo stesso presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che sottolinea anche come lui stesso sia “in qualità di presidente dell’Eav parte offesa”. Potrebbe anche interessare Deragliamento, l’Eav: “E’ stato causato da un errore umano” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Giornata nera per pendolari e studenti costretti a viaggiare in Circum dopo ilieri a Castellammare e la linea interrotta a Vico Equense. In giornata Eav prova a spiegare l'accaduto, mentre la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. ''Gli ultimi due ...Giovedì sera verso le 21 un convoglio partito da Napoli e diretto a Sorrento èa ridosso della stazione di Pozzano. Sulviaggiavano una trentina di passeggeri che per fortuna, perché ...

