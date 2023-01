Treno della Memoria | il presidente di oggi salì da studente sul primo del 2005 “Formazione ed emozione | così i giovani ci seguono nei luoghi della Shoah”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ha accompagnato più di sessantamila italiani a visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Quest’anno ilcompie diciott’anni e per l’occasione celebra la ricorrenza con la partenza di oltre seimila, tra studenti e adulti, da tutta Italia. Un numero che non è stato mai raggiunto fino ad ora. “Dalla stessa parte” è il messaggio che gli organizzatori hanno voluto diffondere in questa edizione con la consapevolezza che, nonostante tutto quello che accade ogni giorno, il passato resta sempre una chiave di lettura per interpretare il presente e programmare il futuro. Anima di questa iniziativa è Paolo Paticchio, 36 anni,dell’Associazione Nazionale “”, nata proprio ...

... a Napoli non so quanti 'tifosi'Juventus ci sono e forse qualcuno del Napoli a Torino, non ... faccio i cento metri come une subito dopo li rifaccio senza sentire stanchezza Sarebbe bello,......lo zainetto ilin movimento ed è stato trascinato per un tratto, sbattendo violentemente la testa su una carrozza per poi rimanere miracolosamente incastrato tra la banchina e le ruote...

Il Treno della Memoria, compie 18 anni il pellegrinaggio laico ad Auschwitz - Lifestyle Agenzia ANSA

Treno della Memoria, il presidente di oggi salì da studente sul primo del 2005 Il Fatto Quotidiano

Shoah, la Regione Puglia sostiene il progetto Treno della Memoria Tiscali Notizie

Parte dalla Puglia il «Treno della Memoria», il sostegno della Regione La Gazzetta del Mezzogiorno

Studenti del Siciliani sul Treno della Memoria: domani in Comune racconteranno la loro esperienza CatanzaroInforma

Treni, rapine a ragazzini, baby gang. Lo scorso settembre i carabinieri del Comando provinciale sgominano una baby gang, composta da 4 minorenni (due italiani, un marocchino e un egiziano), che sui tr ...Non avevano intenzione di spingerlo sotto un treno. Sono loro i primi che vanno a soccorrerlo». Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di ...