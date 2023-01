Treno Circum fuori dai binari | linea sequestrata

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È ancora interrotta laferroviaria dellavesuviana tra Castellammare di Stabia e Vico Equense dopo che ieri, all?altezza della stazione in disuso di Pozzano, un...

Ennesima tragedia sfiorata nella ferrovia Circumvesuviana. Ilche da Vico Equense si stava dirigendo verso Castellammare di Stabia è deragliato nella galleria di Pozzano dopo le 21.30. Non c'erano molti passeggeri a bordo a quell'ora, nessuno è rimasto ...Rapinarono sei studenti che da Baiano, in provincia di Avellino, erano diretti a Napoli su undella Circumvesuviana . I fatti risalgono allo scorso mese di luglio. Due uomini, saliti inalla stazione di Volla), armati di forbici si fecero consegnare telefoni cellulari, portafogli e oggetti d'oro indossati dalle giovani vittime per poi scendere e dileguarsi alla fermata ...

È ancora interrotta la linea ferroviaria della Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Vico Equense dopo che ieri, all’altezza della stazione in disuso di Pozzano, un treno è uscito dai binari.Un treno della Circumvesuviana è sviato ieri sera sulla linea Napoli-Sorrento, nei pressi di Pozzano: nessun passeggero è rimasto ferito. Lo rende noto l’Eav, l’Ente autonomo Volturno, la società che ...