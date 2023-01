“Tramando s’innova” nuova vita alla lana | sviluppo per il territorio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “per il” si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal progetto “”, finanziato da Regione Lombardia e Regione Sardegna mediante fondi PSR per la cooperazione tra GAL e vede tra i suoi partner Gal Barigadu-Guilcer (capofila), Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, Gal Quattro Parchi Lecco-Brianza, Agenzia Lane d’Italia e CNR IBE (Istituto per la Bioeconomia, Consiglio Nazionale delle Ricerche). Il progetto è nato per promuovere lointegrato della filiera della, creando sinergie tra mondo rurale e mondo artigianale-industriale e i risultati raggiunti grazie alle attività messe in atto verranno presentati martedì 31 gennaio a Gandino. Un ...