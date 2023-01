Tragedia in Australia | bimba di 5 anni muore soffocata mentre mangia una merendina | la madre prova invano a salvarla

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023)in, a Canowindra, nel New South Wales centro-occidentale, dove una bambina di 5è mortaa causa di un boccone di una. La bambina di nome Imogen era seduta sul sedile posteriore dell’auto guidata da suaSamantha. Le era stato dato dare un deli frankfurt, il suo snack preferito e poco dopo si è consumata la. La donna, subito spaventata, ha chiamato un’ambulanza, ma le è stato detto che in quel momento erano troppo lontane dall’ospedale più vicino e che il mezzo di soccorso non sarebbe arrivato in tempo. Quindi, presa dal panico, ha accompagnato lei stessa la figlia in ospedale con l’aiuto di un passante. Ma nonostante gli sforzi, la piccola Imogen è morta poco dopo. La morte della piccola ...