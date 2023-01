Tragedia alle porte di Roma | 16 anni dopo una storia che si ripete

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Avevano tra i 17 e 22i cinque giovanissimi, tre ragazzi e due ragazze, che stanotte hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto poco prima delle 3 lungo la via Nomentana, nel tratto urbano che attraversa l'abitato di Fonte Nuova, cittadina a nord di. Un sesto ragazzo, pure lui giovanissimo, è invece ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove è arrivato in codice rosso. #, intervento dei #vigilidelfuoco per un drammatico incidente stradale intorno2.30 di questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Cinque giovani sono deceduti, gravemente ferito un sesto #27gennaio pic.twitter.com/kcnlb0yfhf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023 Secondo le prime ricostruzioni l'automobile su cui viaggiavano i sei ragazzi, una 500 ...