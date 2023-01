Tragedia al femminile | “Supplici” di Euripide interroga sulla resa e sul dolore

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Bergamo. “” di, magistralmente diretto da Serena Sinigaglia,e commuove il pubblico del Teatro Sociale.greca del quinto secolo avanti Cristo, si presenta come un testo di estrema attualità e pone domande, presenta possibilità, offre importanti spunti di riflessione. Quando scendono le luci, non resta che una roccia al centro del palcoscenico e l’occhio dello spettatore cattura tutto ciò che può in attesa dell’inizio. Le protagoniste entrano in scena in un silenzio surreale. Si posizionano l’una accanto all’altra; i loro sguardi interpellano gli spettatori in sala. D’un tratto, le loro voci si uniscono: hanno qualcosa da raccontare. È la loro storia. Ed è anche, inevitabilmente, quella di tutti noi. Sette incredibili attrici: Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez ...