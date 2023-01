Traffico Roma del 27-01-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento zona sud disul Raccordo Anulare incidente all’altezza della Laurentina in carreggiata esterna direzione Appia Tuscolana sulla Pontina incidente e come tra Castelno e Pomeziaintenso invece sulla Appia Pignatelli e disagi perintenso sulla Tuscolana tra le zone Quadraro e Cinecittàin uscita dacode.su Flaminia Nomentana e Tiburtina queste Elettra Daytona principali disagi sulla tangenziale risolti due incidenti ora disagio a causa delle difficoltà tra Tor di Quinto e Campi Sportivi verso la Salaria con questo per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...