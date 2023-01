Traffico Roma del 27-01-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Luceverdevai trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara Buon pomeriggio due incidenti sulla tangenziale tra San Giovanni e il tratto Urbano della A24 incidente Code in direzione della nome tra Tor di Quinto e Campi Sportivi incidente e code verso la Salaria intanto proprio a proposito della via Salaria rallentamenti all’altezza di Villa Ada in direzione della tangenziale zona Ponte Milviointenso tra il Lungotevere viale di Tor di Quinto incolonnamenti in via della Pineta Sacchetti un incidente e in direzione Battistini Cornelia rallentamenti sul Raccordo Anulare nel tratto Nord coda in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria zona est dirallentamenti in via dei Monti Tiburtini lungo la Tiburtina e sul viale Togliatti tra Colli Aniene e la via Collatina aSud raccordo anulare con ...