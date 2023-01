Traffico Roma del 27-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio da Simone Cerchiara a causa di un incidente chiusa via del Circo Massimo tra viale Aventino è il piazzale La Malfa sul lungotevere rallentato iltra Castel Sant’Angelo e Ponte Sisto sulla piovra incidente uscita datra via di Acquafredda e il raccordo rallentamentiin uscita daintenso sulla via Flaminia sulla Tiburtina e sulla Tuscolana sulla tangenziale rallentamenti e code tra Corso Francia e la via Salaria verso Batteria Nomentana sul Raccordo Anulare rallentamenti ee momento lato Sud della carreggiata esterna con disagi tra via del mare e Ardeatina con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...