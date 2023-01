Traffico Roma del 27-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Luceverdem m dalla redazionerallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra gli svincoli Pontina e Tuscolanain coda sulla via Cassia dal raccordo a via Due Ponti nelle due carreggiate di marcia rallentato ilsu via Delle foritalico tra la galleria Giovanni XXIII e viale di Tor di Quinto INAIL direzione San Giovanni trafficata via Boccea da via alla Circonvallazione Cornelia trasporto pubblico terminato intervento tecnico nella linea della metropolitana pertanto la tratta termini Ottaviano riprende il regolare servizio e prima di concludere in pieno svolgimento uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo aeroportuale e indotto aeroporti garantiti voli dalle ore 18 alle 21 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...