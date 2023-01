Traffico Roma del 27-01-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneintenso Come di consueto in queste ore della mattina sul Raccordo Anulare si rallenta perin carreggiata interna tra Casilina e Laurentinain coda sul tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale già in coda ilsulla Salaria e su via Flaminia verso il centro è la polizia locale segnala una serie di incidenti il primo il magnin all’altezza di via dei Sette Metri un altro in via dei Fori Imperiali incrocio con Largo Corrado Ricci a Centocelle in via delle Palme prestare le dovute attenzionirallentato sulla via Emilia dal raccordo fino alla Circonvallazione Corneliaintenso sulla via Cristoforo Colombo dal raccordo fino all’Eur e prima di ...